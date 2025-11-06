https://1prime.ru/20251106/rossiya-864293573.html

Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета

2025-11-06T16:44+0300

россия

финансы

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Необходимо добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо, конечно, очень активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, изъяснять нашу позицию, добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета", - сказал Мишустин на заседании правительства и попросил членов кабмина держать этот вопрос на личном контроле.

