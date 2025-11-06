Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета
Необходимо добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:44+0300
2025-11-06T16:44+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Необходимо добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо, конечно, очень активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, изъяснять нашу позицию, добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета", - сказал Мишустин на заседании правительства и попросил членов кабмина держать этот вопрос на личном контроле.
рф
россия, финансы, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
16:44 06.11.2025
 
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Необходимо добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо, конечно, очень активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, изъяснять нашу позицию, добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета", - сказал Мишустин на заседании правительства и попросил членов кабмина держать этот вопрос на личном контроле.
РОССИЯФинансыРФМихаил Мишустин
 
 
