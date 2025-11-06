Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864293806.html
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов - 06.11.2025, ПРАЙМ
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов
Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:49+0300
2025-11-06T16:49+0300
бизнес
финансы
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995476_0:225:2831:1817_1920x0_80_0_0_d598a64c3cd9f38de7fbafe99aa9e16b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Дополнительные ресурсы будут выделены на дороги. На приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог предусматривается выделить 75,5 миллиарда рублей", - сказал Силуанов. "Это позволит привести в нормативное состояние 700 километров таких дорог, а также обеспечить финансирование мероприятий по строительству 22 дорожных объектов", - добавил министр. Дополнительные ресурсы, по его словам, будут направлены на обновление общественного транспорта: по регионам планируется распределить 32 миллиарда рублей. "Это позволит приобрести более 5 тысяч автобусов, которые будут переданы в субъекты Российской Федерации", - заявил глава Минфина.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864293573.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d2afaab9eb85d77844e6e393ddd1db54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф, антон силуанов, минфин
Бизнес, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин
16:49 06.11.2025
 
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов

Силуанов: на ремонт дорог в регионах выделят 75,5 млрд рублей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Дополнительные ресурсы будут выделены на дороги. На приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог предусматривается выделить 75,5 миллиарда рублей", - сказал Силуанов.
"Это позволит привести в нормативное состояние 700 километров таких дорог, а также обеспечить финансирование мероприятий по строительству 22 дорожных объектов", - добавил министр.
Дополнительные ресурсы, по его словам, будут направлены на обновление общественного транспорта: по регионам планируется распределить 32 миллиарда рублей. "Это позволит приобрести более 5 тысяч автобусов, которые будут переданы в субъекты Российской Федерации", - заявил глава Минфина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета
16:44
 
БизнесФинансыРФАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала