Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей
2025-11-06T16:53+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 6 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Значимым показателем конкурентоспособности этого сектора (агропромышленного комплекса - ред.) является спрос на отечественную сельхозпродукцию в России и за рубежом. Для наших производителей, выполняющих такие контракты, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования. И ранее на это уже выделили 2 миллиарда рублей. С учетом текущих затрат нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 миллиардов рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни выданных займов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Он отметил, что таким образом, в целом, аграриям, производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 миллиардов рублей. "Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - подчеркнул Мишустин.
