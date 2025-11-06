Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей
Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей
Правительство дополнительно направит более 6 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:53+0300
2025-11-06T16:53+0300
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859621534_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_20b28d4903a4d7b2fb9896e4845b6592.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 6 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Значимым показателем конкурентоспособности этого сектора (агропромышленного комплекса - ред.) является спрос на отечественную сельхозпродукцию в России и за рубежом. Для наших производителей, выполняющих такие контракты, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования. И ранее на это уже выделили 2 миллиарда рублей. С учетом текущих затрат нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 миллиардов рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни выданных займов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Он отметил, что таким образом, в целом, аграриям, производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 миллиардов рублей. "Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - подчеркнул Мишустин.
рф
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
16:53 06.11.2025
 
Мишустин рассказал о средствах для поддержки сельхозпроизводителей

Мишустин: Правительство направит более 6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 6 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Значимым показателем конкурентоспособности этого сектора (агропромышленного комплекса - ред.) является спрос на отечественную сельхозпродукцию в России и за рубежом. Для наших производителей, выполняющих такие контракты, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования. И ранее на это уже выделили 2 миллиарда рублей. С учетом текущих затрат нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 миллиардов рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни выданных займов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Он отметил, что таким образом, в целом, аграриям, производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 миллиардов рублей.
"Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - подчеркнул Мишустин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
На ремонт региональных дорог выделят 75,5 миллиарда рублей, заявил Силуанов
16:49
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
