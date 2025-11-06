Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864294126.html
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
Банк России в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) из-за преобладания проинфляционных рисков, сообщается в резюме... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:56+0300
2025-11-06T16:56+0300
финансы
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) из-за преобладания проинфляционных рисков, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. При этом для стабилизации инфляции на цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Указание на это необходимо сохранить в коммуникации", - говорится в документе. Сообщается, что участники обсуждения также отметили, что на денежно-кредитные условия влияет не только ключевая ставка, но и ожидания ее изменения в будущем. Для достижения необходимой жесткости денежно-кредитных условий с учетом всех проинфляционных факторов, вероятно, требуется сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2026 год, отмечается в документе ЦБ. ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Кроме того, ЦБ РФ в среднесрочном прогнозе повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%.
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864292073.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
16:56 06.11.2025
 
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП

ЦБ РФ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП из-за проинфляционных рисков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) из-за преобладания проинфляционных рисков, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки.
"Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. При этом для стабилизации инфляции на цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Указание на это необходимо сохранить в коммуникации", - говорится в документе.
Сообщается, что участники обсуждения также отметили, что на денежно-кредитные условия влияет не только ключевая ставка, но и ожидания ее изменения в будущем. Для достижения необходимой жесткости денежно-кредитных условий с учетом всех проинфляционных факторов, вероятно, требуется сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2026 год, отмечается в документе ЦБ.
ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Кроме того, ЦБ РФ в среднесрочном прогнозе повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
16:27
 
ФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала