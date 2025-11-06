https://1prime.ru/20251106/rossiya-864294126.html
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) из-за преобладания проинфляционных рисков, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. При этом для стабилизации инфляции на цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Указание на это необходимо сохранить в коммуникации", - говорится в документе. Сообщается, что участники обсуждения также отметили, что на денежно-кредитные условия влияет не только ключевая ставка, но и ожидания ее изменения в будущем. Для достижения необходимой жесткости денежно-кредитных условий с учетом всех проинфляционных факторов, вероятно, требуется сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2026 год, отмечается в документе ЦБ. ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Кроме того, ЦБ РФ в среднесрочном прогнозе повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%.
