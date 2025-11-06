Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов - 06.11.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов - 06.11.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Газпром" и лично председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера за работу по строительству спортивных объектов в РФ | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T17:44+0300
2025-11-06T17:44+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
алексей миллер
газпром
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Газпром" и лично председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера за работу по строительству спортивных объектов в РФ "Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа ("Газпром - детям" - ред.) развивается. Ну и передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов введенных в эксплуатацию в 2025 году, обращаясь к Миллеру.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, алексей миллер, газпром
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром
17:44 06.11.2025
 
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов

Путин поблагодарил Миллера за помощь в строительстве спортивных объектов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Газпром" и лично председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера за работу по строительству спортивных объектов в РФ
"Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа ("Газпром - детям" - ред.) развивается. Ну и передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов введенных в эксплуатацию в 2025 году, обращаясь к Миллеру.
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинАлексей МиллерГазпром
 
 
