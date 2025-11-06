https://1prime.ru/20251106/rossiya-864297383.html

Путин одобрительно отнесся к идее запретить продажу вейпов

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории РФ. "Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ - ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает", - сказал Путин в четверг в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. На ее просьбу "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ" Путин одобрительно кивнул. При этом он подчеркнул, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи.

