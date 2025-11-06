Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864297797.html
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет - 06.11.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет
Правительство России одобрило поправки в бюджетный пакет ко второму чтению в Госдуме, сообщила пресс-служба правительства. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T18:39+0300
2025-11-06T18:39+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_0e723da298dd8d61a374182871a2d643.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило поправки в бюджетный пакет ко второму чтению в Госдуме, сообщила пресс-служба правительства. "Поправки одобрены", - сказали в пресс-службе кабмина.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864294126.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5c22a870df37f5ea8cd5fbc5401c7cc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
18:39 06.11.2025
 
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет

Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет ко второму чтению в Госдуме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило поправки в бюджетный пакет ко второму чтению в Госдуме, сообщила пресс-служба правительства.
"Поправки одобрены", - сказали в пресс-службе кабмина.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
16:56
 
РОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала