Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет
2025-11-06T18:39+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило поправки в бюджетный пакет ко второму чтению в Госдуме, сообщила пресс-служба правительства. "Поправки одобрены", - сказали в пресс-службе кабмина.
