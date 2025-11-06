Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд поставок газа - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864297945.html
"Газпром" обновил рекорд поставок газа
"Газпром" обновил рекорд поставок газа - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд поставок газа
"Газпром" в октябре обновил рекорд поставок газа российским потребителям для этого месяца, поставил 33 миллиарда кубометров, сообщила компания. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T18:50+0300
2025-11-06T18:50+0300
газ
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4689c4f13936279c0cf24f2639464aa1.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" в октябре обновил рекорд поставок газа российским потребителям для этого месяца, поставил 33 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России. По оперативным данным, объем поставок составил 33 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум достигнут в октябре 2024 года (32,6 миллиарда кубометров)", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно.
https://1prime.ru/20251105/slovakiya-864247178.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6b0c5f62a28f011b35f390107d85d2d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, газпром
Газ, РОССИЯ, Газпром
18:50 06.11.2025
 
"Газпром" обновил рекорд поставок газа

«Газпром» обновил рекорд поставок газа в октябре

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" в октябре обновил рекорд поставок газа российским потребителям для этого месяца, поставил 33 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России. По оперативным данным, объем поставок составил 33 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум достигнут в октябре 2024 года (32,6 миллиарда кубометров)", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно.
Петер Пеллегрини - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа
Вчера, 15:19
 
ГазРОССИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала