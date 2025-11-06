"Газпром" обновил рекорд поставок газа

https://1prime.ru/20251106/rossiya-864297945.html
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" в октябре обновил рекорд поставок газа российским потребителям для этого месяца, поставил 33 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России. По оперативным данным, объем поставок составил 33 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум достигнут в октябре 2024 года (32,6 миллиарда кубометров)", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно.
