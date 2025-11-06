https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298240.html

Средняя зарплата тренеров-преподавателей выросла до 68,5 тысячи рублей

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась в 2024 году до 68,5 тысяч рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев на заседании совета по развитию физической культуры и спорта. "За два года реализации закона о гармонизации рост средней заработной платы тренера-преподавателя составил 42%, увеличившись в 2024 году до 68,5 тысяч рублей", - сказал Миляев.

