https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298525.html

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций закрылся снижением - 06.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций по итогу основной торговой сессии четверга понижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T18:58+0300

2025-11-06T18:58+0300

2025-11-06T18:58+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу основной торговой сессии четверга понижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15% - до 2 542,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,38%, до 984,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43% - до 1 034,73 пункта.

https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864297046.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс