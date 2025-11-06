https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298525.html
Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций по итогу основной торговой сессии четверга понижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу основной торговой сессии четверга понижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15% - до 2 542,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,38%, до 984,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43% - до 1 034,73 пункта.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу основной торговой сессии четверга понижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15% - до 2 542,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,38%, до 984,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43% - до 1 034,73 пункта.
