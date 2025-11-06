https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298836.html

Путин поддержал создание школьных спортивных лиг

Путин поддержал создание школьных спортивных лиг

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. "Знаю, сейчас в ряде спортивных регионов создаются школьные спортивные лиги… Создают целые группы команд, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова позже более подробно рассказать об инициативе.

