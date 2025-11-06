https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298836.html
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг - 06.11.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T19:11+0300
2025-11-06T19:11+0300
2025-11-06T19:11+0300
бизнес
общество
россия
рф
владимир путин
сергей кравцов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292394_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_8b5e8b8ebd731dff15430f82a1698698.jpg
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. "Знаю, сейчас в ряде спортивных регионов создаются школьные спортивные лиги… Создают целые группы команд, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова позже более подробно рассказать об инициативе.
https://1prime.ru/20251106/putin-864298091.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292394_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5317b70f83dd9b54c7d3d5e31db58137.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, рф, владимир путин, сергей кравцов
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта