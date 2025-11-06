Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины - 06.11.2025
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864298995.html
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. "Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
бизнес, россия, рф, владимир путин, общество
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Общество
19:14 06.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.
"Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Занятия спортом должны быть привлекательными для молодежи, заявил Путин
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинОбщество
 
 
