Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

2025-11-06T19:14+0300

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. "Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

