Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299262.html
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ - 06.11.2025, ПРАЙМ
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ
и. Более 70 квартир предстоит расселить в Санкт-Петербурге в рамках реализации строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург –... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T19:23+0300
2025-11-06T19:23+0300
недвижимость
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
московская область
александр беглов
единая россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/77098/91/770989190_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_46399ac975e06a9eef3517af16cf5bb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Более 70 квартир предстоит расселить в Санкт-Петербурге в рамках реализации строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, все их жильцы будут обеспечены жильем, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел личный прием граждан на площадке регионального отделения партии "Единая Россия", где ответил на вопросы жителей города, связанные, в том числе, и со строительством ВСМ. "Александр Беглов сообщил, что Петербургу предстоит расселить несколько жилых домов на Фарфоровской и Днепропетровской улицах (в общей сложности – 71 квартира) для удобства самих горожан. Город решает эту задачу совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта и РЖД", – говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, в настоящее время прорабатывается дорожная карта переселения жителей. При этом, по словам Беглова, каждая семья будет обеспечена жильем. Этот вопрос находится на строгом контроле, заявил градоначальник. Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет.
https://1prime.ru/20251010/peterburg-863373981.html
санкт-петербург
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77098/91/770989190_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_2669f49e8c3b3ea8c281bdbdfe0657ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, санкт-петербург, москва, московская область, александр беглов, единая россия, ржд
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, Александр Беглов, Единая Россия, РЖД
19:23 06.11.2025
 
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ

Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках реализации ВСМ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге
Разведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Разведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Более 70 квартир предстоит расселить в Санкт-Петербурге в рамках реализации строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, все их жильцы будут обеспечены жильем, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел личный прием граждан на площадке регионального отделения партии "Единая Россия", где ответил на вопросы жителей города, связанные, в том числе, и со строительством ВСМ.
"Александр Беглов сообщил, что Петербургу предстоит расселить несколько жилых домов на Фарфоровской и Днепропетровской улицах (в общей сложности – 71 квартира) для удобства самих горожан. Город решает эту задачу совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта и РЖД", – говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, в настоящее время прорабатывается дорожная карта переселения жителей. При этом, по словам Беглова, каждая семья будет обеспечена жильем. Этот вопрос находится на строгом контроле, заявил градоначальник.
Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
В Петербурге ускорят строительство станции метро для будущего терминала ВСМ
10 октября, 14:50
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАМосковская областьАлександр БегловЕдиная РоссияРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала