Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Более 70 квартир предстоит расселить в Санкт-Петербурге в рамках реализации строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, все их жильцы будут обеспечены жильем, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел личный прием граждан на площадке регионального отделения партии "Единая Россия", где ответил на вопросы жителей города, связанные, в том числе, и со строительством ВСМ. "Александр Беглов сообщил, что Петербургу предстоит расселить несколько жилых домов на Фарфоровской и Днепропетровской улицах (в общей сложности – 71 квартира) для удобства самих горожан. Город решает эту задачу совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта и РЖД", – говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, в настоящее время прорабатывается дорожная карта переселения жителей. При этом, по словам Беглова, каждая семья будет обеспечена жильем. Этот вопрос находится на строгом контроле, заявил градоначальник. Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет.

