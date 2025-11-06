Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-06T19:37+0300
2025-11-06T19:37+0300
финансы
рф
нрд
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Быстрые междепозитарные переводы ценных бумаг для розничных инвесторов в будущем будут занимать 10-15 минут, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Он напомнил, что быстрые переводы ценных бумаг для физических лиц между депозитариями полноценно смогут заработать после 1 сентября 2026 года, когда вступит в силу соответствующий закон. "Мы сейчас устанавливаем детали того, как это должно выглядеть. По нашей оценке, это будет занимать 10-15 минут для, что называется, me2me-переводов (между своими счетами - ред.), как физическое лицо сам себе. Мы ожидаем, что уже в 2027-2028 годах мы уже сможем эту всю систему адаптировать для широкого круга, в том числе для бизнеса", - сказал он в подкасте "Куда смотрит ЦБ?". "Технически со стороны участников, конечно, это потребует определенных доработок. У учетной инфраструктуры все-таки есть и свои уже связующие звенья, в частности, НРД, который в силу закона является вершинкой нашей пирамиды. В частности, они уже предлагают IT-решения, которые позволят перебрасывать (бумаги - ред.) друг другу. Но это один из выборов, могут быть и другие, могут брокеры друг с другом устанавливать свои собственные каналы связи и работать через них. Но важно, что будут требования, которые надо будет обеспечить", - сказал он.
Финансы, РФ, НРД
19:37 06.11.2025
 
ЦБ рассказал о быстрых междепозитарных переводах ценных бумаг

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Быстрые междепозитарные переводы ценных бумаг для розничных инвесторов в будущем будут занимать 10-15 минут, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
Он напомнил, что быстрые переводы ценных бумаг для физических лиц между депозитариями полноценно смогут заработать после 1 сентября 2026 года, когда вступит в силу соответствующий закон.
"Мы сейчас устанавливаем детали того, как это должно выглядеть. По нашей оценке, это будет занимать 10-15 минут для, что называется, me2me-переводов (между своими счетами - ред.), как физическое лицо сам себе. Мы ожидаем, что уже в 2027-2028 годах мы уже сможем эту всю систему адаптировать для широкого круга, в том числе для бизнеса", - сказал он в подкасте "Куда смотрит ЦБ?".
"Технически со стороны участников, конечно, это потребует определенных доработок. У учетной инфраструктуры все-таки есть и свои уже связующие звенья, в частности, НРД, который в силу закона является вершинкой нашей пирамиды. В частности, они уже предлагают IT-решения, которые позволят перебрасывать (бумаги - ред.) друг другу. Но это один из выборов, могут быть и другие, могут брокеры друг с другом устанавливать свои собственные каналы связи и работать через них. Но важно, что будут требования, которые надо будет обеспечить", - сказал он.
ЦБ в октябре рассматривал только нейтральный сигнал по ДКП
16:56
 
