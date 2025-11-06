https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299767.html

Россия и Литва прекратили действие соглашения о защите капиталовложений

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Действие соглашения между Россией и Литвой о поощрении и взаимной защите капиталовложений прекращено, соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года", - говорится в сообщении.

