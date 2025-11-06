Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребление стали в России в 2025 году снизится - 06.11.2025
Потребление стали в России в 2025 году снизится
2025-11-06T20:24+0300
2025-11-06T20:24+0300
промышленность
бизнес
рф
северсталь
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь". В мае "Русская сталь" рассказывала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%. "Потребление металла в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 38 миллионов тонн (-14% к уровню 2024 года). В условиях закрытия большинства зарубежных рынков закономерно сокращается и экспорт отечественной металлопродукции", - говорится в сообщении. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
рф
промышленность, бизнес, рф, северсталь
Промышленность, Бизнес, РФ, Северсталь
20:24 06.11.2025
 
Потребление стали в России в 2025 году снизится

Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14%

© РИА Новости . Александр Коркка
Череповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь".
В мае "Русская сталь" рассказывала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
"Потребление металла в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 38 миллионов тонн (-14% к уровню 2024 года). В условиях закрытия большинства зарубежных рынков закономерно сокращается и экспорт отечественной металлопродукции", - говорится в сообщении.
Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России
4 ноября, 21:10
 
