https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299919.html
Потребление стали в России в 2025 году снизится
Потребление стали в России в 2025 году снизится - 06.11.2025, ПРАЙМ
Потребление стали в России в 2025 году снизится
Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T20:24+0300
2025-11-06T20:24+0300
2025-11-06T20:24+0300
промышленность
бизнес
рф
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь". В мае "Русская сталь" рассказывала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%. "Потребление металла в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 38 миллионов тонн (-14% к уровню 2024 года). В условиях закрытия большинства зарубежных рынков закономерно сокращается и экспорт отечественной металлопродукции", - говорится в сообщении. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20251104/frg-864222455.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d48d4dead2be3316ef9737b5b59411f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, рф, северсталь
Промышленность, Бизнес, РФ, Северсталь
Потребление стали в России в 2025 году снизится
Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь".
В мае "Русская сталь" рассказывала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
"Потребление металла в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 38 миллионов тонн (-14% к уровню 2024 года). В условиях закрытия большинства зарубежных рынков закономерно сокращается и экспорт отечественной металлопродукции", - говорится в сообщении.
Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали
" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ
в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России