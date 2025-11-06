https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299919.html

Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии...

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Потребление стали в России в 2025 году снизится на 14% по сравнению с прошлым годом - до 38 миллионов тонн, сообщила ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь". В мае "Русская сталь" рассказывала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%. "Потребление металла в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 38 миллионов тонн (-14% к уровню 2024 года). В условиях закрытия большинства зарубежных рынков закономерно сокращается и экспорт отечественной металлопродукции", - говорится в сообщении. Потребление металлопродукции в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 15%, об этом в октябре заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Летом он прогнозировал потребление стали в РФ в текущем году на уровне 38,5-39 миллионов тонн.

