Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России - 06.11.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
НАТО готовится к крупномасштабному противостоянию с Россией, намереваясь использовать для этого Украину, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:17+0300
2025-11-06T22:17+0300
2025-11-06T22:17+0300
украина
николай азаров
владимир путин
нато
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. НАТО готовится к крупномасштабному противостоянию с Россией, намереваясь использовать для этого Украину, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале."К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины. <…> И кого же НАТО будет использовать в качестве тарана? Естественно, Украину! Украинцев снова заставят воевать! Расчет на то, что до 2030 года мобилизационного ресурса Украины хватит, чтоб снова воевать с Россией", — считает он.Он также предположил, что НАТО стремится к "разрушению российского государства", полагая, что санкции ослабят российскую экономику и боеспособность ее армии в ближайшие четыре года. Однако, по словам экс-премьера, эти планы "построены на песке". Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом активности НАТО у своих границ, которую альянс называет "сдерживанием агрессии". Кремль, в свою очередь, заявляет об отсутствии угроз со стороны России, но подчеркивает, что не оставит без внимания действия, представляющие опасность для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно опровергал намерения России напасть на страны НАТО, утверждая, что западные политики используют "мнимую российскую угрозу" для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
Экс-премьер Украины Азаров: НАТО готовится к войне с Россией руками киевского режима