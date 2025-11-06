В "Шереметьево" рассказали, сколько нужно антиобледенительной жидкости

https://1prime.ru/20251106/sheremetevo-864277434.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Обработка одного самолета противообледенительной жидкостью требует эквивалент до 350 двухлитровых чайников, посчитало РИА Новости на основе комментария столичного аэропорта "Шереметьево". Аэропорты в зимний сезон обрабатывают самолёты противообледенительной жидкостью. Ранее в "Домодедово" и "Шереметьево" РИА Новости сообщали, что создали необходимые запасы противообледенительной жидкости к зиме и в авиагаванях ведётся обработка ей самолетов. "От 400 до 700 литров, зависит от количества снежно-ледяных отложений на поверхности ВС (воздушного судна - ред.)", - сообщили в "Шереметьево" на вопрос, сколько в среднем нужно антиобледенительной жидкости на обработку одного самолета. Также там рассказали, сколько времени в среднем занимает процесс обработки одного самолета. "От 7 до 12 мин", - сказали в авиагавани.

