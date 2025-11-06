Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/sovet-864276741.html
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону - 06.11.2025, ПРАЙМ
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:11+0300
2025-11-06T03:39+0300
экономика
финансы
брюссель
дания
украина
владимир путин
ес
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864276741.jpg?1762389596
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону, сообщила в соцсети X пресс-служба совета ЕС. "Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", - сказано в публикации. В опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в существующие программы ЕС "платформу стратегических технологий для Европы" (STEP), "Горизонт Европа", "Европейский фонд обороны" (EDF), "программа для цифровой Европы" (DEP) и "механизм взаимосвязи в Европе" (MIE) для направления финансирования ЕС на оборону. "Достигнутое сегодня соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", - подчеркивается в заявлении. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
брюссель
дания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, брюссель, дания, украина, владимир путин, ес, валдай
Экономика, Финансы, Брюссель, ДАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС, Валдай
03:11 06.11.2025 (обновлено: 03:39 06.11.2025)
 
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону

Средства европейского бюджета гражданского назначения перенаправят на оборону

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону, сообщила в соцсети X пресс-служба совета ЕС.
"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", - сказано в публикации.
В опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в существующие программы ЕС "платформу стратегических технологий для Европы" (STEP), "Горизонт Европа", "Европейский фонд обороны" (EDF), "программа для цифровой Европы" (DEP) и "механизм взаимосвязи в Европе" (MIE) для направления финансирования ЕС на оборону.
"Достигнутое сегодня соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", - подчеркивается в заявлении.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
 
ЭкономикаФинансыБрюссельДАНИЯУКРАИНАВладимир ПутинЕСВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала