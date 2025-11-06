https://1prime.ru/20251106/sovet-864276741.html

В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ.

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону, сообщила в соцсети X пресс-служба совета ЕС. "Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", - сказано в публикации. В опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в существующие программы ЕС "платформу стратегических технологий для Европы" (STEP), "Горизонт Европа", "Европейский фонд обороны" (EDF), "программа для цифровой Европы" (DEP) и "механизм взаимосвязи в Европе" (MIE) для направления финансирования ЕС на оборону. "Достигнутое сегодня соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", - подчеркивается в заявлении. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

