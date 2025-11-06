https://1prime.ru/20251106/ssha-864294469.html

Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года

Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года - 06.11.2025, ПРАЙМ

Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T17:06+0300

2025-11-06T17:06+0300

2025-11-06T17:06+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_0:240:4617:2837_1920x0_80_0_0_55bc54e52d37210eb8cc0b000918f9b0.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин может быть вынесено до конца года. "Многие говорят, что это может произойти до конца года, и, по-моему, это, вероятно, так и будет", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.

https://1prime.ru/20251105/tramp-864270590.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд