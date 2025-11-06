Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года - 06.11.2025
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года - 06.11.2025, ПРАЙМ
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению... | 06.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин может быть вынесено до конца года. "Многие говорят, что это может произойти до конца года, и, по-моему, это, вероятно, так и будет", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года

© fotolia.com / steheapЗдание Верховного суда США в Вашингтоне
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Здание Верховного суда США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин может быть вынесено до конца года.
"Многие говорят, что это может произойти до конца года, и, по-моему, это, вероятно, так и будет", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business.
Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
