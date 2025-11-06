https://1prime.ru/20251106/ssha-864294469.html
Верховный суд США может вынести решение по пошлинам до конца года
2025-11-06T17:06+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин может быть вынесено до конца года. "Многие говорят, что это может произойти до конца года, и, по-моему, это, вероятно, так и будет", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
