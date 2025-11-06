https://1prime.ru/20251106/ssha-864300442.html
В США опубликуют новые диетические нормы
В США опубликуют новые диетические нормы
Администрация президента США Дональда Трампа скоро опубликует новые диетические нормы, которые изменят культуру еды в Соединенных Штатах, заявил министр... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T21:01+0300
2025-11-06T21:01+0300
2025-11-06T21:01+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
оземпик
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа скоро опубликует новые диетические нормы, которые изменят культуру еды в Соединенных Штатах, заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. "Президент Трамп также поручил нам заняться первопричинами хронических заболеваний, и мы этим занимаемся. Мы готовимся опубликовать рекомендации по питанию, которые изменят пищевую культуру в нашей стране. Они изменят то, какое питание получает армия. Они изменят то, какую еду получают наши дети. Мы опубликуем их в декабре", - сказал Кеннеди на мероприятии в Белом доме. По последним данным властей, ожирением страдают 40,3% взрослых американцев, а распространенность тяжелой формы - 9,4%. Дети в США тоже с лишним весом – по данным Трампа, это каждый пятый ребенок. Только к недавно прошедшему Хэллоуину конфетами закупились 4 из 5 американцев. Популярный препарат от лишнего веса "Оземпик" (по версии Трампа - "Укол для жирдяев") лидер США критиковал, утверждая, что тот не работает. Тем не менее, этот, как и многие другие лекарства для похудения, можно купить в разы дешевле за пределами Штатов. За последние 50 лет средний вес американца вырос на 15 килограммов. Девять из десяти жителей США едят недостаточно клетчатки. Для многих норма 100-150 граммов сахара в день. Сам Трамп при росте в 190 сантиметров весит 101 килограмм. Из напитков предпочитает газировку (и даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете для ее заказа), а из спорта - гольф.
