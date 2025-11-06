Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:02+0300
2025-11-06T22:02+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего второго срока. "Если посмотреть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций - ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее Трамп заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.
сша
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:02 06.11.2025
 
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США

Трамп планирует привлечь $21 трлн в экономику США

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего второго срока.
"Если посмотреть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций - ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.
Вчера, 22:32
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
