Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего второго срока. "Если посмотреть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций - ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее Трамп заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.
