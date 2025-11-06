https://1prime.ru/20251106/ssha-864302040.html
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:27+0300
2025-11-06T22:27+0300
2025-11-06T22:27+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть триллионы долларов. "Не могу представить, что кто-то мог бы нанести нашей стране такой ущерб. Нам ведь придется вернуть триллионы долларов", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
https://1prime.ru/20251105/tramp-864270590.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Верховный суд
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
Трамп: США придется вернуть триллионы долларов в случае отмены пошлин