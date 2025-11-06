https://1prime.ru/20251106/ssha-864302040.html

Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть триллионы долларов. "Не могу представить, что кто-то мог бы нанести нашей стране такой ущерб. Нам ведь придется вернуть триллионы долларов", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.

сша

2025

