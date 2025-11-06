https://1prime.ru/20251106/ssha-864303019.html

США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"

США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу" - 06.11.2025, ПРАЙМ

США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"

Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T23:34+0300

2025-11-06T23:34+0300

2025-11-06T23:34+0300

иран

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп. "Эти лица сотрудничали с бизнесменами и биржами по обеспечению значительных финансовых переводов из Ирана и ведению тайной коммерческой деятельности, финансирующей террористическую активность "Хезболлах", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта. Представитель госдепа добавил, что США продолжат использовать все доступные методы для борьбы с "Хезболлах".

https://1prime.ru/20250725/smi-859909858.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, в мире