Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу" - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/ssha-864303019.html
США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"
США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу" - 06.11.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"
Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T23:34+0300
2025-11-06T23:34+0300
иран
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп. "Эти лица сотрудничали с бизнесменами и биржами по обеспечению значительных финансовых переводов из Ирана и ведению тайной коммерческой деятельности, финансирующей террористическую активность "Хезболлах", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта. Представитель госдепа добавил, что США продолжат использовать все доступные методы для борьбы с "Хезболлах".
https://1prime.ru/20250725/smi-859909858.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, в мире
ИРАН, США, В мире
23:34 06.11.2025
 
США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"

Госдеп: США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп.
"Эти лица сотрудничали с бизнесменами и биржами по обеспечению значительных финансовых переводов из Ирана и ведению тайной коммерческой деятельности, финансирующей террористическую активность "Хезболлах", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта.
Представитель госдепа добавил, что США продолжат использовать все доступные методы для борьбы с "Хезболлах".
Флаги США
СМИ: конфликт Израиля и Ирана показал нехватку ракет-перехватчиков у США
25 июля, 09:01
 
ИРАНСШАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала