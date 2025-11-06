США ввели санкции против якобы помогавших Ирану финансировать "Хезболлу"

https://1prime.ru/20251106/ssha-864303019.html
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против лиц, которые якобы помогали Ирану в финансировании ливанского движения "Хезболлах", заявил госдеп. "Эти лица сотрудничали с бизнесменами и биржами по обеспечению значительных финансовых переводов из Ирана и ведению тайной коммерческой деятельности, финансирующей террористическую активность "Хезболлах", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта. Представитель госдепа добавил, что США продолжат использовать все доступные методы для борьбы с "Хезболлах".
