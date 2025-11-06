https://1prime.ru/20251106/stoimost-864275495.html

Стоимость говядины в мире впервые превысила $7 за килограмм

Стоимость говядины в мире впервые превысила $7 за килограмм - 06.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость говядины в мире впервые превысила $7 за килограмм

Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T00:46+0300

2025-11-06T00:46+0300

2025-11-06T00:46+0300

экономика

мировая экономика

сша

аргентина

всемирный банк

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864275495.jpg?1762379212

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила 7 долларов за килограмм на фоне проблем у крупнейших производителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Цены на говядину растут уже пятый месяц подряд, в октябре они прибавили еще 3% по сравнению с предыдущим месяцем и 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,1 доллара - максимум с 1960 года (более ранних данных нет). Аналитики связывают рост цен на говядину с конкуренцией со стороны молочной продукции, рост цен на которую в мире снижает объемы поголовья, направляемого на мясо. Кроме того, сказывается рост спроса на импорт говядины со стороны США. Штаты, которые являются крупнейшими производителями и потребителями говядины в мире, в этом году сталкиваются со спадом производства. По прогнозу минсельхоза страны, выпуск и экспорт говядины в этом году составят 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн, что на 1% и 11% меньше уровня годом ранее соответственно. Главная причина - дефицит кормов на внутреннем рынке. Помимо США, со снижением производства в этом году могут столкнуться также Евросоюз (-1%) и Аргентина (-3%), где низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия вынудили производителей сокращать поголовье скота в последние годы.

сша

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, аргентина, всемирный банк, ес