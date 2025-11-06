Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберСтрахование жизни": выплаты по кредитному страхованию жизни растут - 06.11.2025
"СберСтрахование жизни": выплаты по кредитному страхованию жизни растут
2025-11-06T14:57+0300
2025-11-06T14:57+0300
финансы
бизнес
сберстрахование жизни
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" с января по сентябрь 2025 года урегулировала 92,7 тысяч страховых событий заёмщиков. Компания помогла клиентам и их семьям, направив на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам 15,9 миллиардов рублей. Это на 13,6% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.8,4 миллиарда рублей получили заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано 7,4 тысячи страховых событий.Страховой поддержкой воспользовались семьи из разных регионов России. Максимальная выплата — 18,9 миллионов рублей в связи с онкологическим заболеванием и инвалидностью — ушла на погашение ипотечного кредита и поддержала заёмщика и его семью из Москвы. Ещё одна крупная выплата — 15,8 миллиона рублей — по похожему событию направлена на погашение ипотеки заёмщика из Сахалинской области.В лидерах по объёму выплат по ипотечным кредитам — заёмщики Московской области (564 миллиона рублей), Москвы (509 миллионов), Башкортостана (426 миллионов), Краснодарского края (361 миллион) и Ростовской области (275 миллионов).7,5 млрд рублей компания "СберСтрахование жизни" направила на урегулирование 85,3 тысяч страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита в Сбере.Наибольшая выплата — 15,9 миллиона рублей — позволила жителю Московской области погасить сразу два потребительских кредита. По договору заёмщика из Ростовской области компания закрыла кредит на 7,3 миллионов.Среди регионов максимальный объем выплат по кредитам получили жители Московской области, Москвы, Ростовской области, Башкортостана и Кемеровской области.С июня 2025 года "СберСтрахование жизни" осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни) и уходу из жизни.
финансы, бизнес, сберстрахование жизни
Финансы, Бизнес, СберСтрахование жизни
14:57 06.11.2025
 
© fotolia.com / apops
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© fotolia.com / apops
