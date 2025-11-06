Tenet вошла в пятерку лидеров по продажам в России

https://1prime.ru/20251106/tenet-864279831.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российская марка автомобилей Tenet в октябре текущего года впервые вошла в топ-5 марок по продажам на отечественном рынке, объём переданной покупателям техники составил 8,6 тысячи единиц, следует из данных аналитического агентства "Автостат". Продажи автомобилей этого бренда начались лишь в августе 2025 года и с момента старта достигли отметки в почти 11,4 тысячи штук. Согласно данным "Автостата", с середины августа по октябрь было продано 5,4 тысячи авто Tenet T4 и 4,9 тысячи - Tenet T7. Уточняется, что среди иностранных брендов самым популярным вновь оказался китайский Haval, продажи которого за январь-октябрь 2025 года снизились на 15,2% в годовом выражении и составили почти 135,8 тысячи единиц, а в октябре - 26,1 тысячи штук (+9,8%). Следом идут китайский Geely, объем продаж которого в октябре составил 14,2 тысячи штук и его белорусский аналог Belgee (более 10,7 тысячи штук). При этом продажи первого в октябре снизились на 17% в годовом выражении, а второго – выросли почти в полтора раза. "Лучшей иномаркой в стране остается китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого в середине осени составил 9 229 машин (-19%)", - отметили в "Автостате".

