"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело"
2025-11-06T07:52+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) не будет выкупать у "Росатома" 49% группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, поскольку стороны не сумели договориться о цене актива, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. "Росатом" вошел в капитал группы "Дело" в конце 2019 года, а в 2022 году довел свою долю до 49%. В декабре прошлого года было заключено соглашение с ТМХ, согласно которому он выкупил 1% в УК "Дело" у Шишкарева, чья доля сократилась до 50%. Планировалось, что еще 49% ТМХ выкупит у "Росатома".
"Как стало известно "Ъ", "Трансмашхолдинг" не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело": стороны не сумели договориться о цене актива. Компании и основатель группы Сергей Шишкарев пришли к выводу о необходимости прекратить сделку, заключенную менее года назад, и теперь 1% "Дела", перешедший к "Трансмашхолдингу", будет выкуплен обратно господином Шишкаревым", - пишет газета.
Ранее источники оценивали долю "Росатома" в УК "Дело" не менее чем в 200 миллиардов рублей.
Помимо разногласий о цене актива источники издания называют еще одну причину изменения намерений - готовящуюся сделку по продаже доли в принадлежащей "Росатому" Fesco арабской DP World, "в результате которой у госкорпорации появляется альтернативный транспортный холдинг с международными амбициями", отмечается в статье.
Заключенное в конце 2024 года соглашение между сторонами будет расторгнуто. Уточняется, что решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК "Дело" Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова.
Источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщил, что условиями продажи Шишкаревым 1% УК "Дело" был предусмотрен возврат этой доли в случае, если сделка не состоится. Теперь стороны планируют реализовать опцион по обратному выкупу Шишкаревым 1% акций УК "Дело". После этого будет переизбран гендиректор компании и скорректирована стратегия развития.
