Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело" - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/tmh-864280494.html
"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело"
"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело" - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело"
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) не будет выкупать у "Росатома" 49% группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, поскольку стороны не сумели договориться о цене актива,... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T07:52+0300
2025-11-06T07:52+0300
россия
экономика
сергей шишкарев
росатом
трансмашхолдинг
fesco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864280494.jpg?1762404725
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) не будет выкупать у "Росатома" 49% группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, поскольку стороны не сумели договориться о цене актива, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. "Росатом" вошел в капитал группы "Дело" в конце 2019 года, а в 2022 году довел свою долю до 49%. В декабре прошлого года было заключено соглашение с ТМХ, согласно которому он выкупил 1% в УК "Дело" у Шишкарева, чья доля сократилась до 50%. Планировалось, что еще 49% ТМХ выкупит у "Росатома". "Как стало известно "Ъ", "Трансмашхолдинг" не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело": стороны не сумели договориться о цене актива. Компании и основатель группы Сергей Шишкарев пришли к выводу о необходимости прекратить сделку, заключенную менее года назад, и теперь 1% "Дела", перешедший к "Трансмашхолдингу", будет выкуплен обратно господином Шишкаревым", - пишет газета. Ранее источники оценивали долю "Росатома" в УК "Дело" не менее чем в 200 миллиардов рублей. Помимо разногласий о цене актива источники издания называют еще одну причину изменения намерений - готовящуюся сделку по продаже доли в принадлежащей "Росатому" Fesco арабской DP World, "в результате которой у госкорпорации появляется альтернативный транспортный холдинг с международными амбициями", отмечается в статье. Заключенное в конце 2024 года соглашение между сторонами будет расторгнуто. Уточняется, что решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК "Дело" Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова. Источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщил, что условиями продажи Шишкаревым 1% УК "Дело" был предусмотрен возврат этой доли в случае, если сделка не состоится. Теперь стороны планируют реализовать опцион по обратному выкупу Шишкаревым 1% акций УК "Дело". После этого будет переизбран гендиректор компании и скорректирована стратегия развития.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей шишкарев, росатом, трансмашхолдинг, fesco
РОССИЯ, Экономика, Сергей Шишкарев, Росатом, Трансмашхолдинг, FESCO
07:52 06.11.2025
 
"Ъ": ТМХ не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело"

«Ъ»: ТМХ не будет выкупать у «Росатома» 49% ГК «Дело»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) не будет выкупать у "Росатома" 49% группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, поскольку стороны не сумели договориться о цене актива, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. "Росатом" вошел в капитал группы "Дело" в конце 2019 года, а в 2022 году довел свою долю до 49%. В декабре прошлого года было заключено соглашение с ТМХ, согласно которому он выкупил 1% в УК "Дело" у Шишкарева, чья доля сократилась до 50%. Планировалось, что еще 49% ТМХ выкупит у "Росатома".
"Как стало известно "Ъ", "Трансмашхолдинг" не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело": стороны не сумели договориться о цене актива. Компании и основатель группы Сергей Шишкарев пришли к выводу о необходимости прекратить сделку, заключенную менее года назад, и теперь 1% "Дела", перешедший к "Трансмашхолдингу", будет выкуплен обратно господином Шишкаревым", - пишет газета.
Ранее источники оценивали долю "Росатома" в УК "Дело" не менее чем в 200 миллиардов рублей.
Помимо разногласий о цене актива источники издания называют еще одну причину изменения намерений - готовящуюся сделку по продаже доли в принадлежащей "Росатому" Fesco арабской DP World, "в результате которой у госкорпорации появляется альтернативный транспортный холдинг с международными амбициями", отмечается в статье.
Заключенное в конце 2024 года соглашение между сторонами будет расторгнуто. Уточняется, что решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК "Дело" Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова.
Источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщил, что условиями продажи Шишкаревым 1% УК "Дело" был предусмотрен возврат этой доли в случае, если сделка не состоится. Теперь стороны планируют реализовать опцион по обратному выкупу Шишкаревым 1% акций УК "Дело". После этого будет переизбран гендиректор компании и скорректирована стратегия развития.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей ШишкаревРосатомТрансмашхолдингFESCO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала