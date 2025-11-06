https://1prime.ru/20251106/tonnel-864278633.html

Тоннель между Россией и США через Берингов пролив изменит логистику

Тоннель между Россией и США через Берингов пролив изменит логистику - 06.11.2025, ПРАЙМ

Тоннель между Россией и США через Берингов пролив изменит логистику

Тоннель между Россией и США через Берингов пролив способен кардинально изменить мировую логистику: сроки доставки грузов сократятся в два-три раза, рассказал в... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T05:33+0300

2025-11-06T05:33+0300

2025-11-06T06:36+0300

бизнес

россия

экономика

аляска

чукотка

сша

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278633.jpg?1762400185

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив способен кардинально изменить мировую логистику: сроки доставки грузов сократятся в два-три раза, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. "С точки зрения самой эффективности этой трассы это вообще достаточно революционная вещь в логистике, потому что по сравнению с существующими морскими путями для внутренних континентальных районов эта дорога короче и сокращает время на доставку грузов в два-три раза, то есть это минус две-три недели сразу", - сказал Разбегин. Даже в случае когда расстояние по железной дороге больше, все равно суммарная стоимость перевозки груза на поезде окажется минимум на 20−30% дешевле доставки по морю, отметил он. "Это короче, быстрее, надежнее, всесезонный маршрут 365 дней в году, никаких ограничений по времени года, штормам и так далее, а также безопаснее в значительной степени", - подчеркнул учёный. Благодаря этому строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской может окупиться уже через 15 лет после завершения строительства, отметил Разбегин. "Коммерческая окупаемость уникально высокая для проекта подобного масштаба. Он может окупиться где-то за 15 лет после окончания постройки", - заявил учёный. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

аляска

чукотка

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аляска, чукотка, сша, кирилл дмитриев