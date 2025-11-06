Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран - 06.11.2025
Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран, куда он доставляется по Каспийскому морю, сообщил новостной портал Afghanistan International со ссылкой на директорат иранской Северной железной дороги. "Директор иранской Северной железной дороги Рахман Масуми сообщил, что через Иран будет осуществлена транзитная поставка 5 тысяч тонн российского дизельного топлива", - говорится в сообщении. По словам Масуми, "операция включает доставку российского дизельного топлива в порт Амирабад на севере Ирана, откуда оно будет далее отправлено по железной дороге в Афганистан". Чиновник уточнил, что первая партия из 5 тысяч тонн дизельного топлива уже была отправлена из порта Амирабад на этой неделе в направлении Афганистана. Как отмечает Afghanistan International, это событие произошло через неделю после прибытия первого грузового поезда с иранским дизельным топливом на афганскую железнодорожную станцию Рознак в провинции Герат по железнодорожной ветке Хаф-Герат. Ранее в ноябре информагентство Бахтар сообщило, что на железнодорожной станции Рознак в Герате началось строительство нефтебазы для облегчения разгрузки, хранения и распределения нефтепродуктов. Первая очередь будет рассчитана на хранение 1 тысячи тонн дизельного топлива и бензина. По данным агентства, реализация проекта позволит защитить заводы, транспортные средства и жителей города Герат от возможной нехватки топлива. Двадцать седьмого октября официальный представитель и пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мохаммад Ашраф Хакшенас сообщил, что 1,12 тысячи тонн дизельного топлива впервые поступили в Афганистан из Ирана по железной дороге Хаф-Герат. "В последние месяцы Иран и Афганистан расширили транзитную торговлю с использованием железнодорожных грузоперевозок, и дизельное топливо стало ключевым элементом растущей трансграничной транзитной сети", - отмечает Afghanistan International.
13:56 06.11.2025
 
Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран

Россия отправила первую партию дизельного топлива в Афганистан через Иран

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран, куда он доставляется по Каспийскому морю, сообщил новостной портал Afghanistan International со ссылкой на директорат иранской Северной железной дороги.
"Директор иранской Северной железной дороги Рахман Масуми сообщил, что через Иран будет осуществлена транзитная поставка 5 тысяч тонн российского дизельного топлива", - говорится в сообщении.
По словам Масуми, "операция включает доставку российского дизельного топлива в порт Амирабад на севере Ирана, откуда оно будет далее отправлено по железной дороге в Афганистан".
Чиновник уточнил, что первая партия из 5 тысяч тонн дизельного топлива уже была отправлена из порта Амирабад на этой неделе в направлении Афганистана.
Как отмечает Afghanistan International, это событие произошло через неделю после прибытия первого грузового поезда с иранским дизельным топливом на афганскую железнодорожную станцию Рознак в провинции Герат по железнодорожной ветке Хаф-Герат.
Ранее в ноябре информагентство Бахтар сообщило, что на железнодорожной станции Рознак в Герате началось строительство нефтебазы для облегчения разгрузки, хранения и распределения нефтепродуктов. Первая очередь будет рассчитана на хранение 1 тысячи тонн дизельного топлива и бензина. По данным агентства, реализация проекта позволит защитить заводы, транспортные средства и жителей города Герат от возможной нехватки топлива.
Двадцать седьмого октября официальный представитель и пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мохаммад Ашраф Хакшенас сообщил, что 1,12 тысячи тонн дизельного топлива впервые поступили в Афганистан из Ирана по железной дороге Хаф-Герат.
"В последние месяцы Иран и Афганистан расширили транзитную торговлю с использованием железнодорожных грузоперевозок, и дизельное топливо стало ключевым элементом растущей трансграничной транзитной сети", - отмечает Afghanistan International.
