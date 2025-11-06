Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обратилась к финским властям по поводу условий содержания Тордена - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/torden-864285468.html
Россия обратилась к финским властям по поводу условий содержания Тордена
Россия обратилась к финским властям по поводу условий содержания Тордена - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россия обратилась к финским властям по поводу условий содержания Тордена
Посольство России в Хельсинки обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T13:06+0300
2025-11-06T13:06+0300
россия
финляндия
хельсинки
донбасс
мид
верховный суд
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1bb6672fabcedcf11b5edcc63d3bc7e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Посольство России в Хельсинки обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена, пребывающего в тюрьме городе Турку. Посольство РФ в Хельсинки подтвердило РИА Новости, что к россиянину Тордену применяется режим изолятора после перевода в новую тюрьму, у него изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом. "По итогам встречи посольство официально обратилось к руководству финской службы исполнения наказаний с требованием об изменении режима содержания Тордена под стражей. В частности, отмечена необходимость улучшения питания, расширения доступа к прогулкам, повышения качества медицинских осмотров. Поднята проблема возврата личных вещей Тордена, якобы утерянных при переводе на новое место", - сообщили в посольстве. В дипмиссии добавили, что сотрудники посольства в ходе беседы с финской службой исполнения наказаний подчеркнули важность обеспечения доступа российского гражданина к документам, касающимся рассмотрения его дела. "Вопрос о Тордене также был поставлен посольством перед МИД Финляндии. При этом акцентировано, что российская сторона настаивает на соблюдении прав россиянина в полном объеме и намерена добиваться удовлетворения его законных требований", - подчеркнули в посольстве. Ранее адвокат Тордена Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что его более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней. Россиянин, по словам адвоката, более недели живет на хлебе и воде, ему запрещено покупать еду в тюремном магазине из-за введенных в отношении него санкций. Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину. Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза. Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
https://1prime.ru/20251103/finlyandiya-864176858.html
https://1prime.ru/20251102/soglashenie-864162705.html
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html
финляндия
хельсинки
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/28/840122809_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_2fb3c12109a01d67ad24a9a94ee27e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, хельсинки, донбасс, мид, верховный суд, в мире
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, ДОНБАСС, МИД, Верховный суд, В мире
13:06 06.11.2025
 
Россия обратилась к финским властям по поводу условий содержания Тордена

Посольство России в Финляндии попросило улучшить условия содержания Тордена

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Посольство России в Хельсинки обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена, пребывающего в тюрьме городе Турку. Посольство РФ в Хельсинки подтвердило РИА Новости, что к россиянину Тордену применяется режим изолятора после перевода в новую тюрьму, у него изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе
3 ноября, 07:27
"По итогам встречи посольство официально обратилось к руководству финской службы исполнения наказаний с требованием об изменении режима содержания Тордена под стражей. В частности, отмечена необходимость улучшения питания, расширения доступа к прогулкам, повышения качества медицинских осмотров. Поднята проблема возврата личных вещей Тордена, якобы утерянных при переводе на новое место", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что сотрудники посольства в ходе беседы с финской службой исполнения наказаний подчеркнули важность обеспечения доступа российского гражданина к документам, касающимся рассмотрения его дела.
"Вопрос о Тордене также был поставлен посольством перед МИД Финляндии. При этом акцентировано, что российская сторона настаивает на соблюдении прав россиянина в полном объеме и намерена добиваться удовлетворения его законных требований", - подчеркнули в посольстве.
Ранее адвокат Тордена Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что его более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней. Россиянин, по словам адвоката, более недели живет на хлебе и воде, ему запрещено покупать еду в тюремном магазине из-за введенных в отношении него санкций.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса
2 ноября, 17:37
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС
1 ноября, 11:22
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯХельсинкиДОНБАССМИДВерховный судВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала