США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Я думаю, это было бы ужасно для нашей страны, но я думаю, что нам надо будет разработать "план Б". Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным: оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Сам президент США ранее заявлял, что поражение по делу о пошлинах станет "разрушительным" для его страны, утверждая, что без них Вашингтон и весь мир находились бы в депрессии. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него хорошее впечатление.

