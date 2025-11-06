США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-06T22:45+0300
2025-11-06T22:45+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Я думаю, это было бы ужасно для нашей страны, но я думаю, что нам надо будет разработать "план Б". Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным: оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Сам президент США ранее заявлял, что поражение по делу о пошлинах станет "разрушительным" для его страны, утверждая, что без них Вашингтон и весь мир находились бы в депрессии. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него хорошее впечатление.
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Верховный суд
22:45 06.11.2025
 
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, это было бы ужасно для нашей страны, но я думаю, что нам надо будет разработать "план Б". Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным: оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Сам президент США ранее заявлял, что поражение по делу о пошлинах станет "разрушительным" для его страны, утверждая, что без них Вашингтон и весь мир находились бы в депрессии.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него хорошее впечатление.
Трамп рассчитывает привлечь около триллионы долларов в экономику США
