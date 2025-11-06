https://1prime.ru/20251106/tramp-864302653.html
США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп
США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп - 06.11.2025, ПРАЙМ
США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп
США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:45+0300
2025-11-06T22:45+0300
2025-11-06T22:45+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. США понадобится "план Б" на случай, если Верховный суд вынесет решение не в пользу властей по делу о законности импортных пошлин, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Я думаю, это было бы ужасно для нашей страны, но я думаю, что нам надо будет разработать "план Б". Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным: оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Сам президент США ранее заявлял, что поражение по делу о пошлинах станет "разрушительным" для его страны, утверждая, что без них Вашингтон и весь мир находились бы в депрессии. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него хорошее впечатление.
https://1prime.ru/20251106/ssha-864301443.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Верховный суд
США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп
Трамп: США нужно разработать план Б на случай отмены пошлин Верховным судом