"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ
"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ
"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ
ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.Издание уточняет, что корень проблемы заключается в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, и не соответствующих условиям современной войны.В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.
https://1prime.ru/20251105/vsu-864273035.html
общество , мировая экономика, сша, всу, сво
Общество , Мировая экономика, США, ВСУ, СВО
17:53 06.11.2025
 
"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ

Telegraph: неправильное использование жгута привело к росту числа ампутаций в ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.
Издание уточняет, что корень проблемы заключается в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, и не соответствующих условиям современной войны.
В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.
