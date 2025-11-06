https://1prime.ru/20251106/trevoga-864296757.html

"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ

"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ - 06.11.2025, ПРАЙМ

"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ

ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.Издание уточняет, что корень проблемы заключается в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, и не соответствующих условиям современной войны.В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.

сша

2025

