"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ
Telegraph: неправильное использование жгута привело к росту числа ампутаций в ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВСУ сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.
Издание уточняет, что корень проблемы заключается в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, и не соответствующих условиям современной войны.
В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.