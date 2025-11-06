https://1prime.ru/20251106/tsb-864290869.html

ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России

2025-11-06T16:07+0300

россия

финансы

банк россия

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года", - говорится в документе. Отмечается, что некоторые крупные компании пересматривают вниз свои планы по инвестициям. Однако, согласно опросу Банка России, значительная доля предприятий нарастит инвестиции в этом году по сравнению с предыдущим годом. "Инвестиционный спрос в том числе поддерживают проекты с государственным участием в приоритетных секторах, а также реинвестирование прибыли текущего года и прошлых лет", - уточняется в документе.

