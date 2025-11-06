Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/tsb-864290869.html
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России
Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:07+0300
2025-11-06T16:07+0300
россия
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года", - говорится в документе. Отмечается, что некоторые крупные компании пересматривают вниз свои планы по инвестициям. Однако, согласно опросу Банка России, значительная доля предприятий нарастит инвестиции в этом году по сравнению с предыдущим годом. "Инвестиционный спрос в том числе поддерживают проекты с государственным участием в приоритетных секторах, а также реинвестирование прибыли текущего года и прошлых лет", - уточняется в документе.
https://1prime.ru/20251030/transport-864075606.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, банк россия
РОССИЯ, Финансы, банк Россия
16:07 06.11.2025
 
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России

ЦБ: инвестактивность в России в III квартале 2025 года продолжит расти

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года", - говорится в документе.
Отмечается, что некоторые крупные компании пересматривают вниз свои планы по инвестициям. Однако, согласно опросу Банка России, значительная доля предприятий нарастит инвестиции в этом году по сравнению с предыдущим годом.
"Инвестиционный спрос в том числе поддерживают проекты с государственным участием в приоритетных секторах, а также реинвестирование прибыли текущего года и прошлых лет", - уточняется в документе.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе
30 октября, 17:39
 
РОССИЯФинансыбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала