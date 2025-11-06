https://1prime.ru/20251106/tsb-864290869.html
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России
Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:07+0300
2025-11-06T16:07+0300
2025-11-06T16:07+0300
россия
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года", - говорится в документе. Отмечается, что некоторые крупные компании пересматривают вниз свои планы по инвестициям. Однако, согласно опросу Банка России, значительная доля предприятий нарастит инвестиции в этом году по сравнению с предыдущим годом. "Инвестиционный спрос в том числе поддерживают проекты с государственным участием в приоритетных секторах, а также реинвестирование прибыли текущего года и прошлых лет", - уточняется в документе.
https://1prime.ru/20251030/transport-864075606.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, банк россия
РОССИЯ, Финансы, банк Россия
ЦБ заявил о продолжении роста инвестиционной активности в России
ЦБ: инвестактивность в России в III квартале 2025 года продолжит расти
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на продолжение роста инвестиционной активности в России в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, но более умеренными темпами, чем в предыдущие два года", - говорится в документе.
Отмечается, что некоторые крупные компании пересматривают вниз свои планы по инвестициям. Однако, согласно опросу Банка России
, значительная доля предприятий нарастит инвестиции в этом году по сравнению с предыдущим годом.
"Инвестиционный спрос в том числе поддерживают проекты с государственным участием в приоритетных секторах, а также реинвестирование прибыли текущего года и прошлых лет", - уточняется в документе.
Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе