https://1prime.ru/20251106/tsb-864291255.html

ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний

ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний - 06.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний

Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T16:16+0300

2025-11-06T16:16+0300

2025-11-06T16:16+0300

финансы

банки

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах. Однако ЦБ отмечает, что в ходе обсуждения ключевой ставки было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. "Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности", - сообщает регулятор. Также в розничном кредитовании с учетом снижения темпов роста портфеля наблюдалось увеличение просроченной задолженности. "Однако это не представляет угрозы для устойчивости банков, поскольку они накопили существенный объем макропруденциального буфера капитала", - подытожил регулятор.

https://1prime.ru/20251105/tsb--864242186.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф