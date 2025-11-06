Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-06T16:16+0300
2025-11-06T16:16+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах. Однако ЦБ отмечает, что в ходе обсуждения ключевой ставки было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. "Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности", - сообщает регулятор. Также в розничном кредитовании с учетом снижения темпов роста портфеля наблюдалось увеличение просроченной задолженности. "Однако это не представляет угрозы для устойчивости банков, поскольку они накопили существенный объем макропруденциального буфера капитала", - подытожил регулятор.
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
16:16 06.11.2025
 
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний

ЦБ: существенных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах.
Однако ЦБ отмечает, что в ходе обсуждения ключевой ставки было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. "Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности", - сообщает регулятор.
Также в розничном кредитовании с учетом снижения темпов роста портфеля наблюдалось увеличение просроченной задолженности.
"Однако это не представляет угрозы для устойчивости банков, поскольку они накопили существенный объем макропруденциального буфера капитала", - подытожил регулятор.
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
ЦБ не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке 3 ноября
Вчера, 13:06
 
