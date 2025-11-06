https://1prime.ru/20251106/ukraina-864280321.html

На Западе раскрыли два новых способа финансовой помощи Украины

2025-11-06T07:35+0300

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Члены Еврокомиссии разработали два новых варианта восполнения дефицита в финансировании Украины, передает портал Euractiv со ссылкой на источники."ЕК рассматривает возможность восполнения колоссального дефицита финансирования Украины за счет денежных средств, полученных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов", — сообщает портал.Как подчеркивается, предложения по финансовой поддержке Украины будут включены в документ Еврокомиссии, который обсудят в ближайшие недели.Ранее на саммите ЕС в Брюсселе Бельгия заблокировала инициативу Еврокомиссии, касающуюся использования замороженных суверенных российских активов для финансовой поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, предложив главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен найти другие решения.Во время встречи руководителей стран ЕС 23 октября в Брюсселе не удалось достичь согласия по предложению Еврокомиссии о применении замороженных активов Банка России в качестве основы для предоставления кредита Украине. Вопрос будет снова поднят на заседании Европейского совета в декабре. По данным газеты Politico, Еврокомиссия, скорее всего, предложит ЕС рассмотреть возможность совместного привлечения долгов на десятки миллиардов евро для поддержания Украины. Тем не менее в ЕК продолжают считать использование российских активов предпочтительным вариантом.В Москве неоднократно отмечали, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия также может не возвращать средства, которые западные страны держали в российской юрисдикции.

