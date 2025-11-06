https://1prime.ru/20251106/ukraina-864294625.html
В Германии выступили с громким заявлением из-за ситуации на Украине
2025-11-06T17:07+0300
мировая экономика
украина
германия
запад
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Странам Запада следует подготовиться к краху украинского фронта, сообщает Berliner Zeitung."Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом, подобным распаду германской армии в 1918 году, а с учетом современных систем вооружений он окажется даже более стремительным", — говорится в публикации.По информации октябрьского номера британского журнала Economist, к февралю 2026 года у Украины могут закончиться финансовые средства для ведения войны, так как два из трех источников финансирования — США и кредиты — истощаются, а европейские страны не могут прийти к соглашению.Как сообщают СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи составит около 360 миллиардов долларов. Продолжение военных действий еще на четыре года обойдется Киеву в 390 миллиардов долларов.
