В Германии выступили с громким заявлением из-за ситуации на Украине - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Германии выступили с громким заявлением из-за ситуации на Украине
Странам Запада следует подготовиться к краху украинского фронта, сообщает Berliner Zeitung. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T17:07+0300
2025-11-06T17:07+0300
мировая экономика
украина
германия
запад
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Странам Запада следует подготовиться к краху украинского фронта, сообщает Berliner Zeitung.&quot;Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом, подобным распаду германской армии в 1918 году, а с учетом современных систем вооружений он окажется даже более стремительным&quot;, — говорится в публикации.По информации октябрьского номера британского журнала Economist, к февралю 2026 года у Украины могут закончиться финансовые средства для ведения войны, так как два из трех источников финансирования — США и кредиты — истощаются, а европейские страны не могут прийти к соглашению.Как сообщают СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи составит около 360 миллиардов долларов. Продолжение военных действий еще на четыре года обойдется Киеву в 390 миллиардов долларов.
украина
германия
запад
мировая экономика, украина, германия, запад
Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД
17:07 06.11.2025
 
В Германии выступили с громким заявлением из-за ситуации на Украине

BZ: Западу необходимо готовиться к краху фронта на Украине

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Странам Запада следует подготовиться к краху украинского фронта, сообщает Berliner Zeitung.

"Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом, подобным распаду германской армии в 1918 году, а с учетом современных систем вооружений он окажется даже более стремительным", — говорится в публикации.

"Потери высокие". СМИ рассказали о ЧП в рядах ВСУ
15:38
По информации октябрьского номера британского журнала Economist, к февралю 2026 года у Украины могут закончиться финансовые средства для ведения войны, так как два из трех источников финансирования — США и кредиты — истощаются, а европейские страны не могут прийти к соглашению.
Как сообщают СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи составит около 360 миллиардов долларов. Продолжение военных действий еще на четыре года обойдется Киеву в 390 миллиардов долларов.
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза
11:05
 
Мировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЗАПАД
 
 
