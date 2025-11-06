Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине - 06.11.2025
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине
Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на территории Украины в случае прекращения | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на территории Украины в случае прекращения огня, сообщило Politico."Работа "коалиции желающих" регулярно обновляется, чтобы мы могли почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил", — сказал Хили.По словам главы минобороны, "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться, чтобы его обеспечить".Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". Эксперт считает, что правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Российской Федерацией, а в договоренности о мире.В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
украина, великобритания, москва, нато, politico
18:56 06.11.2025
 
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на территории Украины в случае прекращения огня, сообщило Politico.
"Работа "коалиции желающих" регулярно обновляется, чтобы мы могли почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил", — сказал Хили.
По словам главы минобороны, "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться, чтобы его обеспечить".
Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". Эксперт считает, что правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Российской Федерацией, а в договоренности о мире.
В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
