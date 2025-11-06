https://1prime.ru/20251106/ukraina-864298389.html

Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на территории Украины в случае прекращения | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на территории Украины в случае прекращения огня, сообщило Politico."Работа "коалиции желающих" регулярно обновляется, чтобы мы могли почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил", — сказал Хили.По словам главы минобороны, "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться, чтобы его обеспечить".Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". Эксперт считает, что правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Российской Федерацией, а в договоренности о мире.В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.

