В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе - 06.11.2025
В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе
В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе
Европа стремится взять под контроль правоохранительную систему и суды Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:40+0300
2025-11-06T22:40+0300
украина
киев
европа
владимир зеленский
набу
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/04/826750472_0:0:4463:2510_1920x0_80_0_0_83c340758610bbea7393ccee8c988e66.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европа стремится взять под контроль правоохранительную систему и суды Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности. Об этом заявил близкий к офису Владимира Зеленского источник из партии "Слуга народа", на которого ссылается издание "Страна.ua"."Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. &lt;…&gt; Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой", — говорится в публикации.Источник утверждает, что Европа стремится создать систему, где правоохранительные органы будут контролироваться внешними структурами и их местными представителями в лице грантовых организаций.Утверждается, что в Киеве такие действия Европы считают недопустимыми и расценивают как "прямое посягательство на суверенитет" Украины."Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", — сообщается в посте.Ранее, 4 ноября, в отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС отмечалось, что попытки Киева подорвать независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение его готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект партии "Слуга народа", отменяющий независимость НАБУ и САП. Зеленский подписал этот документ. Однако после протестов по всей Украине, 24 июля он заявил о согласовании противоположной инициативы, якобы направленной на укрепление независимости этих ведомств. 31 июля парламент одобрил в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который также был подписан Зеленским.Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, поступают регулярно. Согласно опросу "Украинской правды" в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию главной угрозой для развития страны.
украина
киев
европа
украина, киев, европа, владимир зеленский, набу, ек, ес
УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, НАБУ, ЕК, ЕС
22:40 06.11.2025
 
В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе

В "Слуге народа" заявили о желании Евросоюза получить контроль над судами Украины

© AFP / Sergei Supinsky
Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Киев. Архивное фото
© AFP / Sergei Supinsky
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европа стремится взять под контроль правоохранительную систему и суды Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности. Об этом заявил близкий к офису Владимира Зеленского источник из партии "Слуга народа", на которого ссылается издание "Страна.ua".
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. <…> Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой", — говорится в публикации.
Источник утверждает, что Европа стремится создать систему, где правоохранительные органы будут контролироваться внешними структурами и их местными представителями в лице грантовых организаций.
Утверждается, что в Киеве такие действия Европы считают недопустимыми и расценивают как "прямое посягательство на суверенитет" Украины.
"Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", — сообщается в посте.
Ранее, 4 ноября, в отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС отмечалось, что попытки Киева подорвать независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение его готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект партии "Слуга народа", отменяющий независимость НАБУ и САП. Зеленский подписал этот документ. Однако после протестов по всей Украине, 24 июля он заявил о согласовании противоположной инициативы, якобы направленной на укрепление независимости этих ведомств. 31 июля парламент одобрил в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который также был подписан Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, поступают регулярно. Согласно опросу "Украинской правды" в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию главной угрозой для развития страны.
УКРАИНА Киев ЕВРОПА Владимир Зеленский НАБУ ЕК ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала