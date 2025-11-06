В Киеве сообщили о втором фронте против Украины на Западе
В "Слуге народа" заявили о желании Евросоюза получить контроль над судами Украины
© AFP / Sergei SupinskyКиев
Киев. Архивное фото
© AFP / Sergei Supinsky
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европа стремится взять под контроль правоохранительную систему и суды Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности. Об этом заявил близкий к офису Владимира Зеленского источник из партии "Слуга народа", на которого ссылается издание "Страна.ua".
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. <…> Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой", — говорится в публикации.
Источник утверждает, что Европа стремится создать систему, где правоохранительные органы будут контролироваться внешними структурами и их местными представителями в лице грантовых организаций.
"Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", — сообщается в посте.
Ранее, 4 ноября, в отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС отмечалось, что попытки Киева подорвать независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение его готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект партии "Слуга народа", отменяющий независимость НАБУ и САП. Зеленский подписал этот документ. Однако после протестов по всей Украине, 24 июля он заявил о согласовании противоположной инициативы, якобы направленной на укрепление независимости этих ведомств. 31 июля парламент одобрил в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который также был подписан Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, поступают регулярно. Согласно опросу "Украинской правды" в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию главной угрозой для развития страны.