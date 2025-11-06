Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потери высокие". СМИ рассказали о ЧП в рядах ВСУ
2025-11-06T15:38+0300
общество
мировая экономика
украина
всу
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Увеличение числа случаев дезертирства в ВСУ связано с высоким уровнем смертности в подразделениях, отмечает Military Watch Magazine."Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90 процентов", — говорится в публикации.В конце октября украинский портал "Слово и дело" сообщил, ссылаясь на информацию офиса генпрокурора, что сентябрь занял второе место по количеству дел о самовольном оставлении части с начала года — было возбуждено почти 17,2 тысячи дел.Согласно словам украинского журналиста Владимира Бойко, который специализируется на вопросах дезертирства, за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ было зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части, с февраля 2022 года их общее число превысило 265 тысяч.
украина
общество , мировая экономика, украина, всу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ
15:38 06.11.2025
 
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Увеличение числа случаев дезертирства в ВСУ связано с высоким уровнем смертности в подразделениях, отмечает Military Watch Magazine.

"Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90 процентов", — говорится в публикации.

В конце октября украинский портал "Слово и дело" сообщил, ссылаясь на информацию офиса генпрокурора, что сентябрь занял второе место по количеству дел о самовольном оставлении части с начала года — было возбуждено почти 17,2 тысячи дел.
Согласно словам украинского журналиста Владимира Бойко, который специализируется на вопросах дезертирства, за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ было зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части, с февраля 2022 года их общее число превысило 265 тысяч.
