Курс юаня перешел к снижению

2025-11-06T12:47+0300

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты перешел к снижению, опустившись ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. При этом минутами ранее он ещё рос, а диапазон колебаний в течение сессии составляет сейчас 11,34-11,43 рубля. Юань продолжает торговаться в довольно широком "боковике" 11,2-11,4 рубля, и пока все попытки сформировать тренд оканчиваются неудачно, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". При этом динамика валютных торгов среды говорит в пользу возобновления среднесрочного роста курса юаня к рублю, считает Богдан Зварич из ПСБ. "На рубль среднесрочно смотрим с умеренным пессимизмом, ожидая его небольшого снижения. В конце года спрос на валюту вырастет из-за выездного туризма, а также роста денежной массы вследствие завершения расчетов бюджета со своими контрагентами", - поясняют в "Алор брокере".

