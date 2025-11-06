https://1prime.ru/20251106/yuan-864285264.html
Курс юаня перешел к снижению
Курс юаня перешел к снижению - 06.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к снижению
Курс китайской валюты перешел к снижению, опустившись ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T12:47+0300
2025-11-06T12:47+0300
2025-11-06T12:47+0300
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты перешел к снижению, опустившись ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. При этом минутами ранее он ещё рос, а диапазон колебаний в течение сессии составляет сейчас 11,34-11,43 рубля. Юань продолжает торговаться в довольно широком "боковике" 11,2-11,4 рубля, и пока все попытки сформировать тренд оканчиваются неудачно, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". При этом динамика валютных торгов среды говорит в пользу возобновления среднесрочного роста курса юаня к рублю, считает Богдан Зварич из ПСБ. "На рубль среднесрочно смотрим с умеренным пессимизмом, ожидая его небольшого снижения. В конце года спрос на валюту вырастет из-за выездного туризма, а также роста денежной массы вследствие завершения расчетов бюджета со своими контрагентами", - поясняют в "Алор брокере".
https://1prime.ru/20251106/zoloto-864281053.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня перешел к снижению
Курс юаня опустился ниже 11,4 рубля
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты перешел к снижению, опустившись ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. При этом минутами ранее он ещё рос, а диапазон колебаний в течение сессии составляет сейчас 11,34-11,43 рубля.
Стоимость золота сдержанно растет
Юань продолжает торговаться в довольно широком "боковике" 11,2-11,4 рубля, и пока все попытки сформировать тренд оканчиваются неудачно, отмечают эксперты из компании "Алор брокер".
При этом динамика валютных торгов среды говорит в пользу возобновления среднесрочного роста курса юаня к рублю, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"На рубль среднесрочно смотрим с умеренным пессимизмом, ожидая его небольшого снижения. В конце года спрос на валюту вырастет из-за выездного туризма, а также роста денежной массы вследствие завершения расчетов бюджета со своими контрагентами", - поясняют в "Алор брокере".