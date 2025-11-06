Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе придумали, как защититься от "российской угрозы" - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/zapad-864302498.html
На Западе придумали, как защититься от "российской угрозы"
На Западе придумали, как защититься от "российской угрозы" - 06.11.2025, ПРАЙМ
На Западе придумали, как защититься от "российской угрозы"
Россию следует оставить в покое, а так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, пишет словацкое издание Slovo. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:41+0300
2025-11-06T22:41+0300
россия
украина
москва
запад
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
Россию следует оставить в покое, а так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, пишет словацкое издание Slovo."Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление", — сообщается в материале.В публикации подчеркнули, что Россия начала СВО на Украине в ответ на многочисленные провокации и угрозы своей безопасности со стороны Запада."А Запад это интерпретирует как "российскую угрозу". Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов. Членам западного "суперкласса" дурно от одной мысли, что им придется отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа. От этих жутких перспектив они не могут ни есть, ни спать", — подчеркнули в статье.В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864301890.html
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864298389.html
https://1prime.ru/20251106/evrosoyuz-864280093.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, москва, запад, владимир путин, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО
22:41 06.11.2025
 
На Западе придумали, как защититься от "российской угрозы"

Slovo: "российская угроза" исчезнет, если Европа оставит Россию в покое

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Россию следует оставить в покое, а так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, пишет словацкое издание Slovo.
"Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление", — сообщается в материале.
Андерс Фог Расмуссен - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии
22:23
В публикации подчеркнули, что Россия начала СВО на Украине в ответ на многочисленные провокации и угрозы своей безопасности со стороны Запада.
"А Запад это интерпретирует как "российскую угрозу". Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов. Членам западного "суперкласса" дурно от одной мысли, что им придется отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа. От этих жутких перспектив они не могут ни есть, ни спать", — подчеркнули в статье.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине
18:56
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию
07:29
 
РОССИЯУКРАИНАМОСКВАЗАПАДВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала