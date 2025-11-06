https://1prime.ru/20251106/zapad-864302498.html

Россию следует оставить в покое, а так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, пишет словацкое издание Slovo. | 06.11.2025, ПРАЙМ

Россию следует оставить в покое, а так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, пишет словацкое издание Slovo."Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление", — сообщается в материале.В публикации подчеркнули, что Россия начала СВО на Украине в ответ на многочисленные провокации и угрозы своей безопасности со стороны Запада."А Запад это интерпретирует как "российскую угрозу". Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов. Членам западного "суперкласса" дурно от одной мысли, что им придется отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа. От этих жутких перспектив они не могут ни есть, ни спать", — подчеркнули в статье.В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.

