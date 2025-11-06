https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html

На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского передать антикоррупционное агентство НАБУ и специальную прокуратуру САП под контроль Генеральной прокуратуры Украины вызвали возмущение в Брюсселе, сообщило издание Berliner Zeitung, ссылаясь на недавно опубликованный отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС."В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы", — говорится в материале.В издании отмечают, что НАБУ и САП были созданы на Украине Западом для гарантии независимой борьбы с коррупцией, а также являлись условием для курса Украины на вступление в Европейский Союз."Для многих сторонников Украины в ЕС действия Зеленского стали отходом от этой линии. Критики говорили о попытке поставить "антикоррупционную вертикаль" под политический контроль, возможно, с целью сдержать расследования в отношении лиц из окружения президента", —сообщается в публикации.Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", отменяющий самостоятельность двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после протестов, вспыхнувших по всей Украине, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Парламент Украины уже 31 июля в двух чтениях поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат на регулярной основе. По данным опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

