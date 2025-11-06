Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС - 06.11.2025
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС - 06.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС
Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского передать антикоррупционное агентство НАБУ и специальную прокуратуру САП под контроль Генеральной прокуратуры | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T20:28+0300
2025-11-06T20:28+0300
украина
запад
брюссель
владимир зеленский
ес
набу
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского передать антикоррупционное агентство НАБУ и специальную прокуратуру САП под контроль Генеральной прокуратуры Украины вызвали возмущение в Брюсселе, сообщило издание Berliner Zeitung, ссылаясь на недавно опубликованный отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС."В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы", — говорится в материале.В издании отмечают, что НАБУ и САП были созданы на Украине Западом для гарантии независимой борьбы с коррупцией, а также являлись условием для курса Украины на вступление в Европейский Союз."Для многих сторонников Украины в ЕС действия Зеленского стали отходом от этой линии. Критики говорили о попытке поставить "антикоррупционную вертикаль" под политический контроль, возможно, с целью сдержать расследования в отношении лиц из окружения президента", —сообщается в публикации.Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", отменяющий самостоятельность двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после протестов, вспыхнувших по всей Украине, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Парламент Украины уже 31 июля в двух чтениях поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат на регулярной основе. По данным опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
запад
брюссель
украина, запад, брюссель, владимир зеленский, ес, набу, ек
УКРАИНА, ЗАПАД, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС, НАБУ, ЕК
20:28 06.11.2025
 
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС

BZ: попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского передать антикоррупционное агентство НАБУ и специальную прокуратуру САП под контроль Генеральной прокуратуры Украины вызвали возмущение в Брюсселе, сообщило издание Berliner Zeitung, ссылаясь на недавно опубликованный отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.
"В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы", — говорится в материале.
В издании отмечают, что НАБУ и САП были созданы на Украине Западом для гарантии независимой борьбы с коррупцией, а также являлись условием для курса Украины на вступление в Европейский Союз.
"Для многих сторонников Украины в ЕС действия Зеленского стали отходом от этой линии. Критики говорили о попытке поставить "антикоррупционную вертикаль" под политический контроль, возможно, с целью сдержать расследования в отношении лиц из окружения президента", —сообщается в публикации.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", отменяющий самостоятельность двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после протестов, вспыхнувших по всей Украине, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Парламент Украины уже 31 июля в двух чтениях поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат на регулярной основе. По данным опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНА ЗАПАД Брюссель Владимир Зеленский ЕС НАБУ ЕК
 
 
