Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота сдержанно растет - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/zoloto-864281053.html
Стоимость золота сдержанно растет
Стоимость золота сдержанно растет - 06.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота сдержанно растет
Стоимость золота поднимается в четверг утром на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций США, при этом ослабление ожиданий аналитиков относительно... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T08:45+0300
2025-11-06T08:45+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций США, при этом ослабление ожиданий аналитиков относительно сокращения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре несколько сдерживает рост котировок драгоценного металла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, - до 3 998,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 48,097 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускалась до 4,151% с 4,159% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла. Аналитики продолжают оценивать данные по рынку труда в США, опубликованные в среду. Согласно аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, что оказалось сильнее прогноза. "Вероятность снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в декабре снижается", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса (Jose Torres). По итогам последнего заседания Федрезерв США второй раз подряд понизил базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Ожидание отклонения от курса смягчения кредитно-денежной политики регулятора может поддержать курс доллара, что снижает, в свою очередь, спрос на золото держателей других иностранных валют.
https://1prime.ru/20251105/zoloto-864239078.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
08:45 06.11.2025
 
Стоимость золота сдержанно растет

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций США, при этом ослабление ожиданий аналитиков относительно сокращения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре несколько сдерживает рост котировок драгоценного металла, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, - до 3 998,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 48,097 доллара за унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Центробанки в сентябре купили максимальное количество золота с начала года
Вчера, 12:10
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускалась до 4,151% с 4,159% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла.
Аналитики продолжают оценивать данные по рынку труда в США, опубликованные в среду. Согласно аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, что оказалось сильнее прогноза.
"Вероятность снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в декабре снижается", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса (Jose Torres).
По итогам последнего заседания Федрезерв США второй раз подряд понизил базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Ожидание отклонения от курса смягчения кредитно-денежной политики регулятора может поддержать курс доллара, что снижает, в свою очередь, спрос на золото держателей других иностранных валют.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала