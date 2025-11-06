Стоимость золота сдержанно растет

https://1prime.ru/20251106/zoloto-864281053.html

2025-11-06T08:45+0300

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций США, при этом ослабление ожиданий аналитиков относительно сокращения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре несколько сдерживает рост котировок драгоценного металла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, - до 3 998,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 48,097 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускалась до 4,151% с 4,159% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла. Аналитики продолжают оценивать данные по рынку труда в США, опубликованные в среду. Согласно аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, что оказалось сильнее прогноза. "Вероятность снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в декабре снижается", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса (Jose Torres). По итогам последнего заседания Федрезерв США второй раз подряд понизил базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Ожидание отклонения от курса смягчения кредитно-денежной политики регулятора может поддержать курс доллара, что снижает, в свою очередь, спрос на золото держателей других иностранных валют.

