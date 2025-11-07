Аэропорт Брюсселя временно приостановил работу из-за беспилотника

https://1prime.ru/20251107/aeroport-864304165.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт в четверг временно приостановил работу из-за неопознанного беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальную службу управления воздушным движением Skeyes. Пока неясно, на какой срок приостановят работу аэропорта. Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.

