Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника - 07.11.2025
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника - 07.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника
Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой на службу управления воздушным движением Skeyes. Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой "после обнаружения". Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.
01:10 07.11.2025
 
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой на службу управления воздушным движением Skeyes.
Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой "после обнаружения".
Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.
 
Брюссель
 
 
