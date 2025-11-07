https://1prime.ru/20251107/aeroport-864304435.html

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника - 07.11.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника

Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T01:10+0300

2025-11-07T01:10+0300

2025-11-07T01:10+0300

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864304435.jpg?1762467034

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой на службу управления воздушным движением Skeyes. Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой "после обнаружения". Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель