Основные фондовые индексы АТР в пятницу показали снижение - 07.11.2025
Основные фондовые индексы АТР в пятницу показали снижение
2025-11-07T12:04+0300
2025-11-07T12:04+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показали снижение на фоне статистики из Китая и ослабления техсектора США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25%, до 3 997,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2 519,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 26 241,83 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 1,81%, до 3 953,76 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,66%, до 8 769,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 50 276,37 пункта. Экспорт из Китая в октябре снизился на 1,1% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 3%. Импорт поднялся на 1% к прошлому году, тогда как прогнозировалось увеличение на 3,2%. Сдержал торги в Азии в пятницу и уход от риска в США. Так, основные американские фондовые индексы в четверг сократились, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в четверг уменьшился на 1,9%.
12:04 07.11.2025
 
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показали снижение на фоне статистики из Китая и ослабления техсектора США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25%, до 3 997,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2 519,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 26 241,83 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 1,81%, до 3 953,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,66%, до 8 769,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 50 276,37 пункта.
Экспорт из Китая в октябре снизился на 1,1% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 3%. Импорт поднялся на 1% к прошлому году, тогда как прогнозировалось увеличение на 3,2%.
Сдержал торги в Азии в пятницу и уход от риска в США. Так, основные американские фондовые индексы в четверг сократились, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в четверг уменьшился на 1,9%.
 
