Биржи Европы закрылись в минусе - 07.11.2025
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 07.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, за неделю также показали снижение, следует из данных торгов. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T20:34+0300
2025-11-07T20:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, за неделю также показали снижение, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,55% - до 9 682,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 950,18 пункта, немецкий DAX - на 0,69%, до 23 596,96 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,4%, CAC 40 - на 2,1%, DAX - на 1,6%. Как отмечает агентство Рейтер, конкретной причины для распродажи на этой неделе не было, однако аналитики указывают на множество факторов, в том числе на завышенную оценку акций технологических компаний, шатдаун правительства США, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы. Рынки также продолжают следить за сезоном отчетности. "Что касается Европы, то нам нужно увидеть более сильный рост прибыли, чтобы наполнить рынок в целом", - цитирует Рейтер глобального рыночного аналитика eToro Лэйл Эйконер (Lale Akoner). Трейдеры в пятницу оценивали немецкую макростатистику. Так, профицит торгового баланса страны составил в сентябре 15,3 миллиарда евро, что меньше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 16,8 миллиарда. Кроме того, экспорт из Германии в сентябре вырос в месячном выражении на 1,4%, ожидался рост на 0,5%. Импорт поднялся в сентябре к предыдущему месяцу на 3,1%, что сильнее прогнозов аналитиков.
20:34 07.11.2025
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, за неделю также показали снижение, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,55% - до 9 682,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 950,18 пункта, немецкий DAX - на 0,69%, до 23 596,96 пункта.
За неделю FTSE 100 снизился на 0,4%, CAC 40 - на 2,1%, DAX - на 1,6%.
Как отмечает агентство Рейтер, конкретной причины для распродажи на этой неделе не было, однако аналитики указывают на множество факторов, в том числе на завышенную оценку акций технологических компаний, шатдаун правительства США, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы. Рынки также продолжают следить за сезоном отчетности.
"Что касается Европы, то нам нужно увидеть более сильный рост прибыли, чтобы наполнить рынок в целом", - цитирует Рейтер глобального рыночного аналитика eToro Лэйл Эйконер (Lale Akoner).
Трейдеры в пятницу оценивали немецкую макростатистику. Так, профицит торгового баланса страны составил в сентябре 15,3 миллиарда евро, что меньше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 16,8 миллиарда.
Кроме того, экспорт из Германии в сентябре вырос в месячном выражении на 1,4%, ожидался рост на 0,5%. Импорт поднялся в сентябре к предыдущему месяцу на 3,1%, что сильнее прогнозов аналитиков.
Цены на газ в Европе символически растут
