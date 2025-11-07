Биржи Европы закрылись в минусе

https://1prime.ru/20251107/birzhi-864325060.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, за неделю также показали снижение, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,55% - до 9 682,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 950,18 пункта, немецкий DAX - на 0,69%, до 23 596,96 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,4%, CAC 40 - на 2,1%, DAX - на 1,6%. Как отмечает агентство Рейтер, конкретной причины для распродажи на этой неделе не было, однако аналитики указывают на множество факторов, в том числе на завышенную оценку акций технологических компаний, шатдаун правительства США, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы. Рынки также продолжают следить за сезоном отчетности. "Что касается Европы, то нам нужно увидеть более сильный рост прибыли, чтобы наполнить рынок в целом", - цитирует Рейтер глобального рыночного аналитика eToro Лэйл Эйконер (Lale Akoner). Трейдеры в пятницу оценивали немецкую макростатистику. Так, профицит торгового баланса страны составил в сентябре 15,3 миллиарда евро, что меньше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 16,8 миллиарда. Кроме того, экспорт из Германии в сентябре вырос в месячном выражении на 1,4%, ожидался рост на 0,5%. Импорт поднялся в сентябре к предыдущему месяцу на 3,1%, что сильнее прогнозов аналитиков.

