В Британии заявили о желании вступить в войну на Украине

2025-11-07T05:00+0300

общество

мировая экономика

украина

великобритания

европа

нато

the guardian

politico

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Британская армия рассматривает возможность присоединиться к украинскому конфликту или к якобы миротворческим миссиям в рамках так называемой "коалиции желающих", используя весь арсенал — от истребителей до пехоты, сообщает The Guardian, ссылаясь на источники. "Военные источники <…> (Заявили. — Прим. Ред.), что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — говорится в материале. По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, основная миссия страны заключается в оказании поддержки союзников по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса. "Наша миссия как страны — оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга", — заявил он. Вчера издание Politico сообщило, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня. Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете LUISS Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". По словам эксперта, правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире. МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

великобритания

европа

2025

