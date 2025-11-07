https://1prime.ru/20251107/chipy-864328201.html

Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia

Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia - 07.11.2025, ПРАЙМ

Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia

Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T22:59+0300

2025-11-07T22:59+0300

2025-11-07T22:59+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

нидерланды

европа

китай

global times

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности, заявил премьер Нидерландов Дик Схоф. "Китай проинформировал нас о том, что они позволят возобновить поставки (чипов - ред.) с китайских заводов Nexperia", - заявил Схоф в пятницу в интервью агентству Блумберг на полях климатического саммита в бразильском городе Белен. Он добавил, что начало поставок чипов благоприятно отразится и на немецком автомобилестроении. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.

https://1prime.ru/20251105/nexperia-864261119.html

нидерланды

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, нидерланды, европа, китай, global times