Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia - 07.11.2025, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia
2025-11-07T22:59+0300
2025-11-07T22:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности, заявил премьер Нидерландов Дик Схоф. "Китай проинформировал нас о том, что они позволят возобновить поставки (чипов - ред.) с китайских заводов Nexperia", - заявил Схоф в пятницу в интервью агентству Блумберг на полях климатического саммита в бразильском городе Белен. Он добавил, что начало поставок чипов благоприятно отразится и на немецком автомобилестроении. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.
22:59 07.11.2025
 
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам
